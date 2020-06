“Los papás se ponen súper porfiados”: Kel Calderón explicó por qué decidió funar a Raquel Argandoña

En las últimas semanas, Kel Calderón ha realizado distintas actividades en el contexto de la emergencia por el Covid-19. La licenciada en derecho e influencer reparte sus días entre resguardarse en la casa y realizar labores sociales junto con su mejor amiga de la universidad. También ha tenido días agitados, como aquel en el que funó a su mamá, la animadora Raquel Argandoña, por andar en la calle sin mascarilla.

En conversación con Angélica Castro en Velvet al Desayuno, explicó por qué decidió hacer público lo sucedido en familia. “Los papás se ponen súper porfiados. A mí no me hizo caso cuando le escribí en su teléfono, le dije ‘no tienes 20 años’ y no me pescó… lo puse en mis stories y todos comenzaron a escribir ‘ándate para la casa’. Ella me dijo ‘no puedo creer que mi propia hija me esté funando'”, contó la también influencer.

Hace una semana, Calderón subió una fotografía para el Día del Padre junto con Hernán Calderón, quien hoy luce canoso y con barba. Sobre estos cambios, comentó que “la cuarentena ha hecho cosas muy raras con mis papás. Mi mamá está más joven que yo, anda con la bota larga, producida, se maquilla todos los días porque se va a juntar con Félix (su pareja), está más joven que yo. Y mi papá que siempre ha sido un trabajólico, rayado de trabajólico, siempre anda apurado y la cuarentena lo tiene de barba, tiene rutinas de ejercicio porque no quiere ponerse viejo, está más relajado”.

En cuanto a su futuro profesional y personal, y haciendo referencia a una posible maternidad, Kel señaló que “me cuesta un poco relacionarme con los niños. Hay niños que me caen increíble, los más despiertos. Pero sí, en algún minuto me gustaría tener la experiencia de ser mamá, a mí sí me gustaría pasar por esa experiencia“.

“Yo soy muy trabajólica, pagamos un precio muy alto al formar familia, es inevitable que te corte tus expectativas laborales. No sé si me case o no, sí me gustaría armar una casa, participar en su educación, crear buenas personas, sería entretenido…si se da bien, o si no, invento otra cosa”, agregó.

Acción social

Kel Calderón es una de las creadoras de “Redes en Caja”, una iniciativa en la que reparte cajas de comida a las familias más vulnerables. “Tengo una compañera de universidad, mi mejor amiga, siempre habíamos querido armar algo social, siempre hemos sido buenas organizando y cuando empezaron a salir imágenes muy duras, la crisis más allá del coronavirus, empezamos a movernos dentro de los amigos y amigos de los papás“, contó.

“Comenzamos con cero pretensiones y empezó a tomar vuelo, la gente nos empezó ayudar. Ya cumplimos las 500 cajas, son 500 familias que han recibido ayuda“, afirmó Calderón.

Asimismo, se refirió también a su rol de influencer: “Yo amo las redes sociales, llegamos a tanta gente, hay una responsabilidad que uno tiene que tener, no sabes qué niñita puede estar al otro lado, que te mira como ejemplo, que te toma como referente. Eres un medio de comunicación, inevitablemente. Amo hacer contenido entretenido, pero hay momentos que uno tiene que estar a la misma altura, también uno tiene que ayudar en algo”.

La figura aseguró que no extraña la pantalla chica. “Siento que antes la televisión era muy necesaria para estar vigente, para desarrollar un rol de comunicador. Hoy ya no es así, soy mucho más cercana a mis redes sociales, me acomoda mucho la independencia que te dan las redes. Yo consumo ene tele, veo matinales, veo la Doctora Polo, veo tele, creo que es un bonito medio”, expresó.