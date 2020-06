Monserrat Álvarez en la antesala de su regreso tras padecer coronavirus: “Emocionalmente me ha afectado un montón todo lo que ha pasado”

En conversación con Las Últimas Noticias, Monserrat Álvarez contó su experiencia tras padecer coronavirus Covid-19, en la antesala de su retorno a Contigo en la mañana de Chilevisión.

Durante el diálogo, la periodista manifestó que “me he tenido que enchufar de nuevo en las noticias, porque el lunes empiezo y es fuerte el cambio. Quiero estar preparada, porque emocionalmente me ha afectado un montón todo lo que ha pasado“.

Álvarez recordó que “estamos al aire de las ocho de la mañana hasta las una de la tarde con noticias súper duras. Siento que no acuso recibo, pero por dentro me va afectando un montón”.

La periodista aseveró que su médico le explicó que lo que siente “es un efecto sicológico y físico. Estoy como cansada, no llena de energía. Me dijo que era normal, parte de lo que sientes post una influenza, una gripe grande o el coronavirus”.

Finalmente, Álvarez comentó que no se tomará su trabajo de otra forma, pues “hay que aperrar no más. Hay que agradecer que uno tiene trabajo y que ese trabajo puede ayudar mucho a las personas y a difundir información. Eso me alienta”.