Yolanda Sultana relató los días difíciles que vive tras la muerte de Abdón Oyarzún, locutor deportivo y su pareja por más de 35 años

El locutor deportivo Abdón Oyarzún, quien contaba con una destacada trayectoria en la radio, falleció el pasado 28 de mayo por causas hasta ahora no confirmadas, pero se investiga un posible contagio de Covid-19.

El funeral se realizó el 31 de mayo y su pareja, la astróloga Yolanda Sultana, habló recientemente con Chilevisión Noticias acerca de los días difíciles que ha vivido tras la muerte de su compañero por 35 años. Según su relato, quien fuera conductor de las radios Polar de Punta Arenas y Minería de Santiago padecía enfermedades de base.

De acuerdo al testimonio de Sultana, Oyarzún estuvo tres días en cama, decaído pero sin síntomas. Más tarde fue trasladado hasta el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), recinto en el que finalmente falleció.

La mentalista señaló que “realmente nosotros no nos hemos enfermado, entonces quiere decir que se le complicaron las cosas en el hospital“. Según el documento de defunción, Oyarzún tenía neumonía y bronquitis, entre otras enfermedades. También indica que el deceso se produjo por posible coronavirus.

El comunicador magallánico se encontraba en buenas condiciones, según la hija de la astróloga, María Soledad Durán: “Tenía apetito, porque mi mamá le daba siempre la comida que a él le gustaba y pedía más. No tenía falta de olfato, pero hubo una noche que se quejaba, dijo que era de un tobillo”.

Por esta razón y dado el contenido del documento, Sultana cree que su pareja no tenía Covid-19. “Yo creo que le están colocando nomás, no es otra cosa porque él no se fue con esta enfermedad, si no, yo ya estaría muerta“.

Además, expresó que “aquí quedó un vacío, un triste dolor. Eso no se va a olvidar, pero tengo que seguir trabajando“.

Cabe destacar que tanto Sultana como su hija se realizaron el test rápido de Covid-19, el que arrojó negativo.