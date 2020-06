Ve a su hijo por la pantalla del teléfono: Así enfrenta Marcela Sabat la neumonía Covid-19 que padece

“Llevo ya 17 días separada de mi guagua. Es mi primer hijo y no me había separado ni una sola noche de él. Para protegerlo de un eventual contagio debí aislarme. Algunos pueden llamarme exagerada, porque son sólo ‘unos días’, pero la angustia está igual. Nada te distrae de ese dolor“.

Con estas palabras, la diputada RN Marcela Sabat se descargó en su cuenta de Twitter, a propósito de la discusión en torno al postnatal de emergencia que durante esta jornada pasó a la comisión de Trabajo del Senado.

La parlamentaria padece de neumonía Covid, enfermedad que le fue diagnosticada días después de haber arrojado positivo en el examen por coronavirus. Mientras, su marido y su hijo León no han sido contagiados.

Pero para ello, las precauciones han sido extremas. Así lo cuenta el exalcalde y padre de la diputada, Pedro Sabat. Ambos no se ven desde el 8 de marzo. “Ella está mejor a pesar de que le pasaron tres camiones por encima. Tiene una neumonía Covid que le detectaron hace más de una semana”, contó Sabat a LUN.

Agregó que “la he podido ver por llamadas a WhatsApp que contesta cuando está con más ánimo. Ella nunca dice cómo se siente para no preocuparnos, pero lo que le complica es que no puede ver a León. Lo ve por la pantalla del teléfono jugando al otro lado de la puerta“.