“El trauma con el que quedamos las víctimas, ni siquiera es considerado un delito”: Karen Bejarano entregó nuevos detalles de violento robo

Finalmente hoy encontraron mi auto y a tres de los 6 delincuentes q me violentaron. Les muestro esto, no para q vean las condiciones en las q quedó mi auto… sinceramente es lo q menos me importa! Lo q quiero q se entienda, es el nivel de violencia con el q operan estos delincuentes. En menos de 24 hrs, la banda de 6 individuos robo e intimidó con armas de fuego a 4 personas (entre ellas yo) , las 4 víctimas éramos del sexo femenino y a una de ellas, la dueña del vehículo con el q me interceptaron a mi y abandonaron en la bomba, la dejaron con un brazo quebrado y esta siendo operada en estos momentos. Ellas, quizás no tienen la tribuna q tengo yo, al igual que cientos de víctimas q día a día son atacadas por estos delincuentes q actúan sin ningún cargo de conciencia, exponiendo no solo a las víctimas directas de sus delitos, si no q también a las policías q como vemos en la persecución, exponen también sus vidas para atraparlos… pero, qué pasa con ellos una vez q son detenidos? Muy probablemente la “justicia” les dará el beneficio de la duda y quedarán libres para seguir haciendo lo mismo al día siguiente. Entonces, ¿Cómo frenamos esto? Esa es la gran pregunta y creo q la única respuesta es poner penas duras y q no salgan de la cárcel por mucho tiempo. Sin embargo el trauma con el q quedamos las víctimas, ni si quiera es considerado un delito y es un dolor con lo q debemos lidiar durante mucho tiempo, y si no tienes los medios económicos para costear un tratamiento psicológico, nadie lo hará por ti. Esta es la triste y cruda verdad. Espero q las otras mujeres q fueron víctimas de estos delincuentes, se encuentre bien y contenidas por sus seres queridos. Gracias a todos quienes cooperaron para encontrar a los responsables ( OS9, SEBV, labocar, seguridad de providencia ) A mi marido q voló a buscarme como siempre hace, a @daviidsaez @fidodj y #lajose que llegaron en un segundo para contenerme, a @sergiodelgadoc x todo! A don Samuel (bombero shell) q fue víctima también junto conmigo y se mantuvo tranquilo para ayudarme. Y a cada uno de los q se tomo un min para escribirme un mensaje de apoyo y cariño.🙏🏼❤️