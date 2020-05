Lali Espósito reveló que su nuevo y cuarto disco será más personal que los anteriores

En una reciente entrevista con TNT, Lali reveló cómo ha vivido la cuarentena por Covid-19, asegurando que está cómoda en su hogar, ubicado en Argentina, y que no se puede quejar de la situación.

En esa línea, le contó Ileana Rodríguez que el encierro “me trata bien, no me puedo quejar, dentro de mis posibilidades y la bendición que es tener un hogar cómodo, que no es la suerte de mucha gente y lo sabemos. En nuestra Latinoamérica y específicamente en países como Argentina, por hablar de lo que conozco, hay mucha gente que necesita trabajar y ganan lo del día para poder comer y ahora, que empezó el invierno, capaz no tienen todas las comodidades”.

“Así que sería una falta de respeto muy grande decirte que, más allá de no estar acostumbrada a no trabajar, no soy una privilegiada“, agregó.

La argentina también contó que ha utilizado su tiempo a solas para crear un estudio casero en su casa, y así no dejar de lado la actuación y la música. “Eso me mantiene activa, hacer cosas, hacer ejercicio, hacer vivos, hablar entre nosotros”, comentó.

También habló sobre su próximo disco y canciones por lanzar, asegurando que aún “no puedo dar fecha aún, pero ya la semana que viene empezarán a ver en mis redes sociales pedacitos pequeños, hasta por fin conocer este video. Esta nueva canción nació producto de la cuarentena, porque era un tema que estaba dentro de mis favoritos. Después, como suele pasar cuando estás preparando un disco, o por lo menos es lo que me sucedió a mí, llegó un momento en el que tenía un montón de canciones y tenía que elegir”.

“¡No podían ir todas al cuarto disco!. En esa selección la había dejado afuera, diciendo: -Bueno, me encanta esta canción, pero la puedo sacar después o fuera del disco-. Un día, estando en cuarentena, me desperté cantándola sin parar y dije: ‘¡Cómo puede ser que la dejé afuera!’. Es la canción para sacar en este momento porque es muy divertida y muy buena onda. De levantarme cantándola nació la idea del videoclip que ya conocerán. Así que es un trabajo con mucho amor desde el aislamiento para que disfrutemos juntos”, dijo.

Al explicar el concepto de su cuarto disco, declaró: “Tengo como el aura de lo que quiero hacer y ya estoy definiendo cosas muy claves que tienen que ver con la estética, con toda la parte visual de estas canciones. Fui trabajando, primero, muy individualmente las canciones que fui eligiendo. Ahora estoy en el proceso de cierre de todo esto, cerca de ponerle el moño y poder entregar como obsequio este material”.

Eso sí, Espósito reveló que “hay una canción que trata de una nueva Lali. Trabajo desde muy pequeñita y en mi carrera me han pasado cosas maravillosas que no esperaba. Creo que tener 28 años y estar encarando un cuarto disco, es un camino recorrido. Esta letra tiene que ver con cómo me siento hoy, esta Lali de 28 con unas convicciones definidas. La escribí una madruga en el balcón y lo más especial es quién la produjo, quién le puso música… No lo puedo decir, pero es muy especial que esta persona se haya sumado a trabajar en mi disco”.