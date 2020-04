Carla Jara y su hijo estrenaron canción infantil que enseña el correcto cepillado de dientes

Carla Jara sorprendió a sus seguidores de redes sociales al estrenar una canción infantil junto a su hijo Mariano, la cual crearon durante la cuarentena preventiva por Covid-19.

En ella, la exchica Mekano y el pequeño enseñan cómo cepillarse correctamente los dientes, explicando paso por paso cómo hay que hacerlo.

“Se cepilla” cuenta con un videoclip, el cual fue dirigido por Francisco Kaminski, pareja de Jara y padre de Mariano. En conversación con LUN, el comunicador contó que era un proyecto que tenían pensado desde hace mucho tiempo, pero que aprovecharon de sacar a luz debido al encierro.

“Todo parte con la idea de Carla. Ella quería hacer una canción para niños que también enseñara, y que además integrara a Mariano, quien disfruta mucho esto. Yo fui el director del video por así decirlo. Fue bonito trabajar todos en familia”, explicó Kaminski.

Carla, en tanto, reveló que “yo siempre he sido cantante frustrada, canté en los tiempos del programa Mekano pero no mucho más. Me puse a escribir la canción en muy poco rato, hace como dos semanas. Me ayudó mi hermano Diego para la música. Él canta trap, hip hop, entonces le agregó cosas más actuales”.