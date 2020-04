Pedro Carcuro sobre el Covid-19: “Será un partido duro, complejo y hay que estar preparado”

Pedro Carcuro se encuentra conduciendo su programa radial desde su casa por el Covid-19, convirtiéndose en el único de los periodistas de su época que sigue vigente en los medios de comunicación.

En conversación con La Cuarta, Carcuro aseguró con respecto al virus que “nosotros estamos jugando la previa del Covid-19, no hemos entrado a los 90 minutos, no empieza el partido. Estamos con ansiedad, preocupación, angustia. Será un partido duro, complejo y hay que estar preparado”.

En esa línea, precisó que “la adrenalina de ir a las noticias cuatro veces a la semana, el café de los amigos, la conversación, el salir de la casa, todo eso me hace falta. Te bajoneas, uno se siente agobiado, pero me motiva estar haciendo cosas. Por ahora hay que hacer caso, no queda otra”.

Sobre sus cercanos, el periodista deportivo comentó que “en lo personal, tengo la experiencia de mi familia italiana, que si bien vive en el sur, la que no está tan golpeada por el coronavirus, sí me ayuda con consejos. Ves lo que dice la prensa de allá y acá no pasa nada aún. Hay que ver de donde vienen las noticias, porque mucha gente se asusta con lo que lee, hay que saber filtrar“.

Finalmente, Carcuro reconoció que “estoy en la primera línea del contagio, está más que claro, pero lo asumo. No estoy muerto de la risa, tampoco estoy cagado de susto, sé que existe el riesgo por mi edad, que no va ser fácil, pero uno vive cada momento con esperanza, estamos viviendo el día a día y hay que darle pelea a esto”.