Mario Cavalla e incendio de “El Rincón de los Canallas”: “Se le hizo muy difícil sobrevivir”

Anoche el mítico restaurante “El Rincón de los Canallas” fue devastado por un incendio, con lo que se perdió “toda la impronta de un local republicano, con esa estética antigua y tan particular”, según comentó el columnista gastronómico de Ciudadano ADN, Mario Cavalla.

Este tradicional local de Santiago Centro ya había sufrido un duro golpe, tras el fallecimiento de su fundador, Víctor Painemal, a quien Cavalla describió como “una bellísima persona que le dio connotación nacional e internacional. Pregúntale a alguien que vivió el exilio si no quería conocer El Rincón de los Canallas cuando viniera a Chile”.

Eso, sumado al deterioro del antiguo inmueble de calle Tarapacá, más la dura competencia de nuevos emprendimientos culinarios, le hizo “muy difícil sobrevivir”. Incluso, tras varias amenazas de pérdida del local, no faltaron las teorías conspirativas sobre un “incendio intencional”, por parte de inmobiliarias interesadas en el terreno, según consignó Cavalla.

Leer también Nacional Incendio afectó al tradicional restaurante El Rincón de los Canallas en Santiago Tiempo Libre Ciudadano a pata: Plaza Italia, el epicentro del movimiento social

Precisamente el recinto era un gran valor del restaurante, con un segundo piso que recogía recuerdos, tarjetas de visita y mensajes de los parroquianos canallas que lo visitaron. “Él me contó que cuando hicieron el traslado de San Diego a Tarapacá, se preocupó de guardar en baúles una cantidad increíble de estos mensajes. La gente se fotografiaba con tanta alegría”, recordó Cavalla sobre Painemal, quien además contaba con una gran colección de pinturas en el local, de artistas emergentes y connotados, que muchas veces llegaban al local “con situación económica no muy bullante, y le pagaban así el consumo, con los cuadros. Todo ese patrimonio se perdió”.

Cavalla también recordó a la figura de Víctor Painemal. “La entrada era una de las experiencias más entretenidas, don Víctor nos recibía personalmente en la puerta diciéndote hola canalla, hola canalla. Cuando todavía tenía buena vista, se acercaba a la mesa y te contaba historias”. Uno de esos relatos recurrentes tenía como protagonista al fallecido actor Oscar Olavarría, quien hizo su última parada en El Rincón de los Canallas previo al accidente automovilístico que le costó la vida.

Otra de sus características emblemáticas fue su condición de local de resistencia en dictadura, con atención de toque a toque y al que se podía acceder solo con clave, para evitar allanamientos. “Las autoridades ya sospechaban que pasaba algo ahí, entonces en Radio Colo Colo, el conductor del matinal en forma muy subliminal daba la clave durante el programa”.

“El Rincón de los Canallas” es uno de los últimos representantes de un tipo de locales que vive con la permanente amenaza del cierre, mientras se resisten a integrarse a tecnologías como el reparto a domicilio vía aplicaciones. “A muchos de estos locales no les funciona el delivery, no está en su naturaleza. La experiencia debe ser ahí, presencialmente. Los dueños son mayores y no se integran a los nuevos mecanismos, y a mí tampoco me funciona pedirme un arrollado de huaso por delivery”.