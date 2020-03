Martin Garrix tras no venir a Chile: “Valdrá la pena esperar”

“He estado tratando de mantener mi distancia”. Así parte Drown, la canción más reciente del holandés Martin Garrix, quien figuraba como uno de los artistas estelares del festival Lollapalooza Chile y que se habría presentado este sábado 28 de marzo en el Parque O’Higgins.

El exponente del electro house, que ha colaborado con artistas como Dua Lipa, Usher y Tiësto, puso pausa a sus presentaciones y no sale de su casa en Ámsterdam. Desde allá, conversó con ADN.

Temas como Lollapalooza, su participación en la Eurocopa y, por supuesto, el Covid-19 fueron parte de la conversación que puedes revisar aquí.

– Te íbamos a ver este fin de semana en Chile. Eso no pudo ser, pero estamos conversando contigo.

– Gracias por tenerme. Estoy triste de no haber podido ir a Chile este fin de semana para Lollapalooza. Ojalá que esta locura del coronavirus termine pronto y de ahí, no puedo esperar para visitarlos de nuevo.

– ¿Dónde estás?

– Estoy de vuelta en Ámsterdam. Estoy con mi familia. No me muevo de la casa. Estoy en el estudio todo el tiempo.

– Tu última canción es Drown. La primera frase es “He estado tratando de mantener mi distancia”, tal como el consejo para estos días.

– Sí. Es muy loco. Pero no la escribimos con eso en mente.

– Te adelantaste.

– Sí.

– ¿Cómo fue la creación de Drown?

– Fue entretenido. Fue harto de ida y vuelta. Y después, cuando tuvimos la idea inicial para la canción, Clinton (Kane) y yo nos vimos varias veces por FaceTime pero nunca en la vida real. Él iba a viajar a Ámsterdam a grabar la versión final. Le declinaron la visa dos veces y a la tercera vez hubo una erupción de un volcán en Filipinas, de donde es, y los vuelos no estaban permitidos. Terminamos con él grabando por su cuenta en Manila. Me mandó el proyecto y yo lo terminé aquí. Nos vimos por primera vez en Ámsterdam para la filmación del video. Pero fue cuando la canción ya estaba completamente lista. Así que es loco.

– Entonces, no es necesario que estés con el otro arista en el mismo estudio.

– Yo lo prefiero así. Me gusta estar con la persona en la vida real, pero esto la hicimos por internet. Tenemos FaceTime, especialmente en tiempos como estos con toda esta locura que está pasando. Creo que internet nos está conectando a todos.

– ¿Es difícil lanzar una canción en un tiempo como este? Cuando creaste la canción pensabas que iba a ser escuchada en otras circunstancias.

– Sí. Es realmente loco. Estoy trabajando en una nueva canción ahora que vamos a lanzar el próximo mes y se llama Higher Ground. La escribimos en octubre del año pasado. Y ahora la letra de la canción se relaciona con lo que está pasando en el mundo y es loco. Entonces, creo que en el momento que lancemos esa canción, mucha gente va a relacionar la letra. La primera frase de la canción es sobre que te sientes atrapado y creo que todos se están sintiendo atrapados por el encierro. Estoy emocionado de lanzar esa canción. Creo que va a ayudar a mucha gente.

– ¿Qué medidas has tomado para prevenir la propagación del coronavirus?

– Lo que es muy importante para mí, lo que le digo a todos, es que se deben quedar adentro. Soy joven, muchos de mis seguidores son jóvenes. Si contraemos el virus estaremos bien, pero tienes que pensar en tus padres, tus abuelos, tus amigos tienen padres. No corran ningún riesgo. Solo quédense en casa y estén seguros. No sean estúpidos.

– ¿Qué le dirías a la gente que no te pudo ver este fin de semana en Lollapalooza Chile?

– Estoy tan triste como ustedes porque estuve esperando este fin de semana por mucho tiempo. La última vez que toqué en Lollapalooza Chile fue uno de los shows más locos de mi vida. Me encanta la gente, me encanta la energía y me encanta Chile. No puedo esperar para estar allá de nuevo. Y valdrá la pena esperar.

– ¿Te gustaría venir para la nueva fecha de Lollapalooza?

– 100%.

– Otro evento que se suspendió es la Eurocopa. Estás encargado de la canción principal.

– La Eurocopa se mueve de 2020 a 2021, así que la canción se mueve también un año. Estaba emocionado por el torneo y por lanzar la canción, pero ahora es la decisión más inteligente. No quieres tener un torneo cuando hay coronavirus. Creo que hicieron la mejor decisión con moverla. Y yo tengo mucha música. La canción que estoy trabajando, Higher Ground, se lanzará el próximo mes en vez de la canción de la Eurocopa. Y ese es un tema atemporal y seguirá siendo impactante y potente para el próximo año.

– También se cancelaron los Juegos Olímpicos al igual que muchos eventos.

– Es muy triste porque esta gente puso su tiempo y esfuerzo en armar estos grandes eventos. Es loco y me siento mal por cada uno que puso mucho amor y tiempo. Creo que no podemos cambiar la situación pero podemos cambiar nuestra mentalidad y sacar lo mejor de ella. Creo que ahora todos tienen mucho tiempo para reflexionar qué es lo importante, tomar cosas pequeñas como grandes, que antes no se hacían. Este es un tiempo donde todos podemos aprender y planear un mejor futuro.

– Estás pasando este tiempo en casa con tu familia. ¿A ellos les gusta la música electrónica?

– Sí. Les encanta. Me parezco mucho a ellos. Les encanta la energía que entrega. Ellos iban a ir conmigo a Chile porque les gusta mucho Chile. Mi mamá fue la última vez que estuve ahí para Lollapalooza. Como yo iba a ir este fin de semana, mis papás me dijeron: Queremos ir. Desafortunadamente, ahora no. Pero definitivamente a fin de año.

– ¿Qué recomendarías para entretenerse en casa estos días?

– Que se queden en casa. Que estén seguros, se cuiden y escuchen música. Pasen tiempo con la familia, con amigos, pero no si es que no están en cuarentena con ellos. Pero llámenlos por FaceTime, díganles que los quieren. Y lo más importante, estén seguros.

– ¿Qué otro tipo de música hay en la playlist de Martin Garrix?

De todo. Me encanta Billie Eilish. He estado escuchando harto la canción de James Bond, No Time To Die, porque es tan buena.

– ¿Hay algo de música acústica?

Sí. Harto. Escucho de todo, También harto piano. Solo piano. Me relaja.