Museo de Bomberos “online”: levantan plataforma para visitarlo de manera virtual

Hoy tenemos una nueva entrega de #ConociendoElMuBo, donde tal como les adelantamos hace un par de días, les contaremos acerca de la tercera sala del museo, destinada a exhibir “Materiales contra incendios”, conocidos en la jerga bomberil como “Material menor” 🪓⁣ ⁣ Luego de recorrer la línea de tiempo y posteriormente conocer la evolución histórica del “Material mayor” o carros bomba, las y los visitantes del #MuBo continúan el recorrido en la sala de materiales contra incendios. Aquí es posible adentrase en detalles de formas y funcionamiento de diversas herramientas de agua como mangueras y pitones, y de escala, como hachas y destechadores. ⁣ ⁣ Además, en consonancia con los materiales de esta sala, se encuentran instalados unos dispositivos tecnológicos que dan cuenta de la importancia del agua para los seres vivos. Mediante hologramas 3D, infografías sobre el cuidado de los grifos y una pantalla interactiva con trivias y videos. 🎮⁣ ⁣ No se pierdan nuestras próximas publicaciones de #MuBoADomicilio!! Estamos trabajando fuertemente para entretenerles y acercarles el museo, mientras no sea posible visitarnos en persona 😉 ⁣ ⁣ #QuédateEnCasa #Museo #Bomberos