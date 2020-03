WWE anunció la cancelación del próximo NXT TakeOver

Durante este martes, la WWE confirmó la cancelación del evento de su territorio de desarrollo NXT, TakeOver: Tampa Bay, el cuál estaba programado para el sábado 4 de abril.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa señaló además que los combates previstos para este evento serán televisados desde el 1 de abril en los episodios de la marca “amarilla”.

Se espera que la cartelera final se dé a conocer durante los próximos días, puesto que el único combate anunciado era por el titulo femenino de NXT.

Recordemos que hace unos días WWE ya había anunciado que Wrestlemania se realizaría sin público como medida de prevención por el coronavirus.

🚨 BREAKING NEWS 🚨

As first reported by @SInow:

– @TripleH will appear on tomorrow’s #WWENXT.

– The matches originally scheduled for #NXTTakeOver: Tampa Bay will now take place on #NXTonUSA, starting 4/1!https://t.co/prKzBXERuk

— WWE NXT (@WWENXT) March 24, 2020