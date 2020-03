Marcela Vacarezza volvió a responder tras recuerdo de foto en Venecia: “Algunos piensan que ando allá en estos momentos”

La animadora Marcela Vacarezza volvió a responder a las personas que la criticaron por subir fotografías de Italia, afectada masivamente por el coronavirus Covid-19. Al menos 600 comentarios fueron publicados al paso de unas horas.

En su cuenta de Instagram, la psicologa aseguró que no le importan las agresiones que sufrió por la publicación. “Lo que sí me parece grave, es que sea gente que no lee”, aseguró la comunicadora en el texto subido a las redes. “Incluso algunos piensan que ando allá en estos momentos”, añadió.

Para evitar malos ratos, Vacarezza confirmó que bloqueará a quienes le comenten de manera negativa ya que “las personas necesitamos buenas energías, paz y unidad“. “Hagámonos cariño, y si no siga de largo”, finalizó.