Kathy Orellana contó que le ofrecieron departamento gratis en Santiago

Katherine Orellana es una de las participantes de Bailando por un Sueño, por lo que, cuando aceptó el desafío, comenzó a viajar todos los días desde Rancagua a Santiago.

Por lo mismo, pidió ayuda a través de sus redes sociales para encontrar datos de arriendo en la capital. “Amigos necesito de su ayuda. Necesito arrendar una pieza o compartir departamento en Santiago centro. Termino muerta viajando y quiero estar al 1000% por ciento en este proyecto @bailandoc13 porfavor datos serios gracias a todos y miles de bendiciones”, escribió en ese entonces.

Tras unos días de búsqueda, una desconocida, Claudia Briones, le ofreció vivir gratis en su departamento. Obviamente, esta noticia emocionó a la cantante, por lo que contó su experiencia en Instagram.

“Hoy hice mi cambio de casa, me vine a vivir un tiempo a Santiago. Me pasó algo súper maravilloso (…) Yo puse una publicación en Instagram pidiendo ayuda con datos de arriendo y en eso me llega un mensaje de Claudia Briones y me dice ‘nosotros te queremos mucho y yo te quiero ofrecer mi departamento y prestártelo’. Queda en Alonso de Córdova, es un departamento a morir. No me pidieron nada a cambio, solo que siguiera siendo la mujer luchadora que soy“, reveló.