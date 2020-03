Mariana Loyola en la previa del 8M: “La ministra Plá no existe, ella no está, no nos representa”

Para este domingo está planificada y organizada una multitudinaria marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, instancia en la que Mariana Loyola ha participado activamente y jugado un rol fundamental desde el mundo de las artes.

La actriz y vocera de la Red de Actrices de Chile, conversó con ADN Radio y comentó su participación en la movilización: “en general siempre he participado porque me conmueve, me es super natural hacerlo. Trabajé en “marca tu voto” hace seis años. Para mi era fundamental cambiar la Constitución de Pinochet, me parece que es la cusa de todo lo que esta pasando“, partió comentando.

“Desde mi tribuna puedo ayudar a fomentar los cambios o tratar de impulsar los cambios desde el feminismo, que se apruebe la nueva Constitución. El tema del femenismo es más nuevo. Nadie nace feminista, nos vamos formando y ha sido lindo, formador, para mis hijas, para mi entorno. El feminismo es una luz que es el futuro, que es lindo, que es el futuro, estoy muy contenta”, agregó Loyola.

Respecto a los cuestionamientos e inquietudes que tienen las mujeres, Loyola sostuvo que: “las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda clase, nos siguen violentando. Lo que más nos conmueve es que sigue el femicidio, nos siguen violando, nos siguen matando, nos siguen pagando menos, nos siguen acosando en las calles, en los trabajos, de eso es lo que se habla, hemos sido siempre vulneradas”.

“El machismo y el patriarcado están muy arraigados en la humanidad. Somos un país machista, hemos avanzado, pero que la constituyente sea en base a la paridad va a ayudar mucho, ahí vamos a poder defender una ley de aborto como corresponde, vamos a poder defender que tengamos igualdad en los salarios, el tema de las isapres, pero para nosotras las feministas es fundamental el tema del aborto”, complementó la actriz.

Al finalizar, le dejó un mensaje a la líder del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: “La ministra (Isabel) Plá no existe, ella no está, ella no nos representa, ella ha sido cómplice de las violaciones constantes a los Derechos Humanos, entonces yo no la puedo poner en el mismo paquete con nosotras porque ella no está”, dijo.