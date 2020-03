Cristián Sánchez y su salida de TVN: La sensación de sentirme libre es impagable

Hace aproximadamente dos meses, Cristián Sánchez renunció a TVN, provocando diversas reacciones entre sus seguidores.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias contó que fue la “mejor decisión” que ha tomado, ya que ha recuperado ciertas cosas que había perdido mientras trabajaba en el canal. “Estoy cada día más convencido que es la mejor decisión que pude haber tomado”, comentó.

“La sensación de estar más liviano, de sentirme libre es impagable”, expresó.

Además, reveló sobre cómo era su situación antes de dejar la señal televisiva. “Me pasaba metido en TVN. Estaba completamente desequilibrado“, confesó, asegurando que tuvo que ir al psiquiatra y tomar pastillas.

“Lo bueno es que me di cuenta y tuve el coraje de decirle no al canal. La Diana fue súper apoyo. Me veía mal y me dijo: ‘la carga la vemos en el camino’“, señaló.

Pese a su salida de TVN, el comunicador está trabajando en otros proyectos televisivos, pero que le quitan menos tiempo.