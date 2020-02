¿Lo notaste? El detalle en “Parasite” que alude a Chile

View this post on Instagram

En Viña Morande nos enorgullece al ser mencionada en Parasite, la primera película de habla no inglesa en ganar un Oscar ¡Gracias Bong Joon-Ho! por estos segundos de aparición! ——————————————————————- Viña Morande is proud to be mentioned at Parasite, the First non-English spoken movie to win an Oscar Thanks Bong Joon-Ho! for these seconds of appearance!