Las razones de Chantal Gayoso para dejar “Rojo” por “Bailando por un sueño”

Ya les puedo contar !!💓Estoy muy feliz de ser parte de este nuevo proyecto @bailandoc13 y lo mejor es que vamos con @thiagocunha13 @andrescoke apoyando una fundación que es muy necesaria ya que vivimos en un país donde la educación es desigual. La brecha educacional en los colegios es muy grande y eso pesa en la universidad por eso @fundacionportas le abre la posibilidad de poder seguir sus estudios académicos económicamente más el apoyo a través de talleres de nivelación para evitar la deserción estudiantil y cumplir el sueño de ser el primer profesional de tu familia haciendo lo que te hace feliz 💗🦋💪🏻 Apóyanos en bailando pronto por las pantallas de canal 13 💃🏻🐞 . . . @canal13cl @lateral.tv