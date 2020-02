Eminem reveló por qué no asistió a la ceremonia de los Oscar cuando ganó en 2003

La presentación de Eminem en los Oscar 2020 no dejó a nadie indiferente. En las redes sociales hubo memes en torno a las expresiones faciales de Billie Eilish y Martin Scorsese, dos generaciones distintas del arte que mostraron su desconcierto ante la performance del rapero, quien se subió al escenario a cantar “Lose Yourself”.

Muchos recordaron que Marshall Matters, el hombre detrás del artista, no asistió a la ceremonia que se realizó en 2003 cuando obtuvo la estatuilla dorada por dicha canción, que formó parte del repertorio de la película “8 Mile”, protagonizada por él mismo. Hubo diversas versiones respecto de su ausencia, entre ellas, que se había quedado dormido y no pudo estar presente, sumada a una presunta censura de la letra.

Sin embargo, el propio músico señaló a Variety que en realidad fue por razones musicales y personales. “Había interpretado el mismo tema junto a The Roots solo dos semanas antes en los Grammys, así que no creí que fuera buena idea. Además, aquella versión más joven de mí no pensó que los Oscar fuese un show que me entendiera”, expuso Eminem.

Y no es que se quedara dormido, sino que el intérprete tenía obligaciones que cumplir y por eso debía descansar: “Mi hija tenía que estar en el colegio temprano a la mañana siguiente, así que estaba intentando dormir“.

Además, consideraba que el tema de un rapero no tenía posibilidades de ganar un Oscar. “Eso me demostró lo auténtico y real que era aquel premio, que me dieron sin siquiera aparecer”, expresó.

Por estos días, Eminem promociona su más reciente disco “Music to be Murderer By”, vinculado a la figura de Alfred Hitchcock y con canciones que critican con dureza el uso de las armas en Estados Unidos.