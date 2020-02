Netflix habilitó la la característica de deshabilitar el autoplay o reproducción automática

Una buena noticia para los usuarios de Netflix fue la que dio a conocer la plataforma de streaming y que tiene que ver con una de las características que, hasta ahora, era de las más molestas del servicio: el autoplay.

Según informó a través de sus redes sociales, la compañía reveló que se podrá deshabilitar esta opción, que permitía reproducir de manera automática el siguiente episodio de una serie, al igual que los avances mientras se navegaba por la página principal.

La plataforma indicó que “los cambios en esta configuración son específicos de un perfil y tendrán efecto en todos los dispositivos. Puedes ajustar esta configuración desde el sitio de Netflix”.

Lo anterior se traduce en que quienes tengan múltiples usuarios asociados a una cuenta, deberán hacer el cambio en cada una de ellas.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here’s how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020