Arturo Vidal invitó a su nueva conquista a lujosa casona en Ibiza

Villa Anne cuesta $60 millones semanales en temporada alta.

Paulette Ruminot

Arturo Vidal arrendó la exclusiva casona Villa Anne -también conocida como Puig Redo-, ubicada en el sector de San José en Ibiza, para compartir junto a Sonia Isaza.

Según detalló LUN, el arriendo del lugar cuesta alrededor de $60 millones semanales en temporada alta, y cuenta con diez piezas, cancha de tenis, piscina, jacuzzi, gimnasio y una discoteque para 100 personas.

El futbolista nacional habría llegado a la lujosa mansión en compañía de dos amigos y la que sería su nueva conquista.

Es más, así lo dejó ver Vidal y Isaza a través de redes sociales, donde ambos compartieron registros de sus vacaciones.

