Monfils consigue épica remontada y se corona campeón en Estocolmo: iguala una marca histórica de Nadal y Connors

Durante la jornada de este domingo, el longevo e inagotable tenista francés, Gael Monfils (140°), logro imponerse por 4/6, 7/6 y 6/3 ante el ruso Pavel Kotov (109°) y se coronó campeón del ATP 250 de Estocolmo.

El francés, de 37 años, que ha sufrido un verdadero calvario de lesiones, logró ganar su primer título desde el 2022 y consiguió acumular un total de 12 coronas a lo largo de su carrera. Por otro lado, el galo igualó una importante marca que solamente ostentaba Rafael Nadal y el estadounidense Jimmy Connors.

Gael Monfils fue de menos a más en la final de Estocolmo. Allí, el ruso Pavel Kotov logró imponerse por 6/4 en la primera manga del cotejo ante el francés.

Posteriormente, el partido continuó igual de parejo, por lo que la definición del segundo set del encuentro se tuvo que decidir vía tie-break, donde Monfils fue quien logró mantenerse más sólido y se llevó el set por 7/6 (6). Finalmente, en la tercera y última manga del partido, el tenista francés de 37 años desplegó sus mejores golpes para llevarse el set y ganar el compromiso por 4/6, 7/6 y 6/3.

De tal forma, el galo logró quedarse con el título del ATP 250 de Estocolmo, el cual significa su primera corona obtenida en lo que va de la temporada 2023 del circuito.

Tras conseguir el título número 12 de su carrera. El tenista francés de 37 años logró alcanzar un registro que solamente dos tenistas en la historia habían logrado obtener. Se trata de la marca que ostentaba el Rafael Nadal y Jimmy Connors. Ambos tenistas eran los únicos jugadores en conseguir al menos una final en 19 temporadas consecutivas.

Por su parte, Rafael Nadal había alcanzado al menos una final en todos las temporadas entre los años 2004 y 2022, mientras que Connors hizo lo mismo entre los años 1971 y 1989. Ahora, con definición por el título de Estocolmo, Monfils logró alcanzar al menos una final durante 19 temporadas consecutivas entre los años 2005 y 2023.

Además, y, por si fuera poco, este título para Monfils significará volver al selecto grupo de los 100 mejores tenistas del ranking ATP, a partir de mañana lunes se ubicará en el casillero número 90 del mundo.

