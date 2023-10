Es oficial: Rafael Nadal volverá al circuito en el Abierto de Australia 2024

Es oficial. Si bien Rafael Nadal no competirá más durante este año, prepara su vuelta para el Abierto de Australia 2024, torneo donde reaparecerá después de un largo tiempo fuera de las canchas.

Así lo confirmó este martes el director del torneo, Craig Tiley, que en el Canal 9 de la televisión australiana que ha “hablado en los últimos unos días” con el balear y que este le “ratificó” que participará en el primer Grand Slam de la próxima temporada.

Al respecto, Tiley manifestó: “Podemos anunciar exclusivamente que Rafa volverá. Ha estado fuera la mayor parte del año. He estado hablando con él en los últimos días y confirmó que volverá. Estamos muy emocionados por eso, es el campeón de 2022. Es asombroso”.

Consignar que, hace algunos, el mallorquín expresó a AS su deseo de competir de nuevo en los grandes escenarios

”Voy a estar en los pocos torneos de los que me apetezca despedirme. Otra cosa es que me sienta con fuerza y competitivo para aspirar a cosas que realmente me ilusionen, ahí el planteamiento será otro. También es posible que no pueda volver”, lanzó.

De esta forma, todo apunta a que Nadal volverá en el torneo donde jugó por última vez el pasado mes de enero, cuando cayó en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald, estando ya lesionado ya en el psoas ilíaco izquierdo.