Fernanda Labraña se ilusiona con ganar medalla en el tenis de Santiago 2023: “Siempre que juego por Chile me gusta estar en el podio”

En un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte, la entrevistada fue Fernanda Labraña, tenista chilena que representará a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La número 2 del tenis chileno femenino se refirió a su convocatoria para disputar el tenis de Santiago 2023. “Estoy muy contenta por la nominación, era algo que me lo esperaba, pero cuando se hizo oficial me di cuenta de lo que está pasando, que estamos a un mes de los Panamericanos, el tiempo avanza muy rápido. Me siento muy bien para afrontar este desafío”, señaló de entrada.

Respecto al renovado Court Central del Estadio Nacional, donde se enfrentarán tenistas de varios países, la actual 806° del mundo indicó que “las canchas están increíbles, será muy emocionante poder jugar ahí, también te da motivación ver que las entradas ya están agotadas. La localía es bastante importante, pesa. Cuando he jugado en otros países se siente la presión de tener al público en contra. Espero que acá la gente apoye y eso le afecte a los rivales”.

En cuanto a las rivales, Fernanda reconoció que “hay nombres que resaltan, estarán las mejores jugadoras de Sudamérica, estamos esperando cuál será la nómina de Estados Unidos y Canadá, que siempre tienen muy buenas tenistas. Sabemos que será difícil, pero hay que soñar en grande y por qué no pensar en una clasificación a los Juegos Olímpicos 2024, sería realmente increíble”.

Fernanda Labraña y las opciones de ganar medalla

La tenista nacional aseguró que hay “una gran oportunidad en el dobles, sobre todo porque conozco a la gran mayoría de las jugadoras, he jugado contra ellas, sé lo que harán en la cancha, sus tácticas, y eso me da un plus”.

En esa línea, se mostró ilusionada por jugar junto con Alexa Guarachi, la mejor doblista que tiene Chile. “Guarachi es una especialista, ella está a otro nivel, tiene una capacidad de mandar en el partido, es fácil jugar dobles con ellas. Si jugamos ambas, podemos luchar por una medalla”, afirmó.

Por último, Labraña fijó sus metas para lo que queda de año. “Quiero ganar una medalla en Santiago 2023, sea en singles o en dobles, siempre que juego por Chile me gusta estar en el podio. Y en cuanto al ranking, quiero meterme en el top 500”, concluyó.