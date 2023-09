Nadal y la ventaja que tomó Djokovic a nivel de títulos: “Es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir”

Rafael Nadal se pronunció respecto al debate sobre quienes piensan que Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia debido a sus 24 títulos de Grand Slam, dos más que el español y cuatro por encima del suizo Roger Federer.

“Djokovic tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es”, comenzó señalando el “Rafa” en diálogo con AS.

“Creo que con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo”, reconoció el ex número uno del mundo.

En cuanto a las lesiones que le han impedido disputar más títulos de Grand Slam, el tenista hispano mencionó que “mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Novak ha tenido otro cuerpo y de alguna forma eso también es parte del deporte. Le felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración”.

Rafael Nadal y su anhelo olímpico

Nadal también se refirió a la chance de volver al tenis el 2024, considerando que se perdió todo este año producto de la lesión en el psoas ilíaco que sufrió en enero pasado. Bajo ese contexto, mostró su anhelo por disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales se jugarán en su cancha favorita: la de Roland Garros.

“A nivel personal, me gustaría jugar los Juegos Olímpicos una vez más. Todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura”, agregó.

Por último, abordó la posibilidad de jugar el dobles olímpico con su compatriota Carlos Alcaraz. “No he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante”, concluyó.