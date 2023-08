Corrió la lista: Cristian Garin entra a la qualy del Masters 1000 de Toronto

Tras su derrota en la primera ronda del ATP 250 de Los Cabos, Cristian Garin debía esperar para conocer su futuro en el calendario tenístico.

Todo considerando que la segunda raqueta nacional, hoy 100 del ranking ATP, no tiene escalafón suficiente para disputar las clasificaciones del Masters 1000 de Toronto, considerando que al anotarse en el torneo era el 119 del planeta.

Afortunadamente para sus pretensiones, la organización del torneo sufrió varias bajas y la del francés Gregoire Barrere le permitió a Cristian Garin ingresar directamente a la qualy del campeonato, la que comenzará a disputarse desde este sábado.

Toronto Qualifying update:

OUT: Barrere

IN: Garin

Next: Kovacevic

— Other List Updates (@OtherLists) August 3, 2023