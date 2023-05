Djokovic genera gran polémica por mensaje político en Roland Garros: desde Kosovo piden medidas disciplinarias

Novak Djokovic está envuelto en una gran polémica luego del mensaje político que dejó tras su debut triunfal en Roland Garros. “Kosovo es el corazón de Serbia. Detengan la violencia”, escribió el tenista serbio en una de las cámaras de transmisión.

Este hecho generó una importante repercusión y hubo reacciones. La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, habló este miércoles con la cadena France 2 y calificó de “inapropiado” el mensaje de “Nole”, advirtiendo que “esto no debe volver a ocurrir”.

En tanto, desde el Comité Olímpico de Kosovo (COK) también hubo respuestas. Su presidente, Ismet Krasniqi, envió una carta al Comité Olímpico Internacional para pedir medidas disciplinarias en contra del tenista exnúmero uno del mundo.

Krasniqi aseguró que Djokovic violó el principio fundamental de la “neutralidad política” en el deporte. “Una vez más promovió la propaganda nacionalista serbia y utilizó la plataforma deportiva para hacerlo, lo que aumentará el nivel de tensión y violencia entre los dos países, Kosovo y Serbia“, señalan desde el Comité Olímpico de Kosovo en el comunicado oficial.

“Insto respetuosamente a que el COI reaccione dentro de su marco y solicite a la ITF que siga los principios regulados por la Carta Olímpica e investigue este asunto abriendo un procedimiento disciplinario contra el atleta”, remarcó Ismet Krasniqi.

Todo el conflicto que tiene a Djokovic en el foco tiene que ver con la situación que se vive en Kosovo, territorio que declaró su independencia en 2008, pero no ha sido reconocida por la minoría serbia, apoyada por Belgrado.

En los últimos días, la tensión aumentó luego de que la comunidad serbia boicoteara las elecciones municipales en cuatro localidades de Kosovo.

@NOCKOSOVO has reacted today to the @Olympics & @ITFTennis,regarding the incident of the Serbian 🎾 player, Novak Djokovic, who once again promoted the Serbian nationalists propaganda "Kosovo is the heart of Serbia, stop violence".We truly hope that the IOC will raise its voice. pic.twitter.com/71qqCvBdiC

— NOC KOSOVO 🥇🥇🥇 (@NOCKOSOVO) May 30, 2023