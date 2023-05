Batacazo en Roland Garros: Medvedev es sorprendido y cae en primera ronda ante el brasileño Seyboth Wild

El brasileño Thiago Seyboth Wild (172° del Ranking ATP) dio el gran batacazo este martes en Roland Garros y eliminó al ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo y segundo cabeza de serie del cuadro principal del certamen.

Seyboth eliminó a uno de los grandes favoritos por parciales de 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3 y 6-4, al cabo de poco más de cuatro horas de acción en el Phillipe Chatrier, el escenario principal del segundo Grand Slam del año.

Medvedev, que venía de quedarse con el título del Masters 1000 de Roma, no pudo revalidar su nivel en Roland Garros y cayó en primera ronda ante un casi desconocido del circuito, de 23 años, que ingresó en el cuadro final proveniente de la qualy.

Ahora, Thiago Seyboth Wild esperará a su contrincante para la segunda ronda del certamen francés, el cual saldrá del duelo entre el francés Quentin Halys (88°) y el argentino Guido Pella (423°).

Twists and turns 🎢

Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023