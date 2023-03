Hugo Dellien remonta y se corona campeón del Challenger de Santiago por segundo año consecutivo

Este domingo 12 de marzo tras un maratónico partido el boliviano Hugo Dellien (99°) venció por 3/6, 6/3 y 6/3 al brasileño Thiago Seyboth Wild (400°) y se coronó campeón del Challenger de Santiago 2023.

Por segundo año consecutivo, el tenista altiplánico se impone en Santiago, ya que en la versión del pasado 2022 el boliviano venció en la final del torneo capitalino a Alejandro Tabilo para consagrarse en la edición de la Copa Kia.

La definición del Challenger de Santiago 2023 que se llevó a cabo en el Club Manquehue, cruzó al boliviano Hugo Dellien con el brasileño Seyboth Wild, quien llegó a la final del torneo proveniente de la Qualy.

El encuentro comenzó favorable para el tenista brasileño, quien luego de quebrar al boliviano se mantuvo firme con su servicio y se llevó por 6-3 el primer set de la final. Posteriormente, Hugo Dellien tuvo que remar desde atrás para igualar las acciones y poner el encuentro 3/6 y 6/3, por lo que todo se definió en un tercer set.

Ya en la tercera manga del partido, el boliviano mostró superioridad por sobre el de Seyboth Wild y luego de 2 horas y 25 minutos de partido Hugo Dellien ganó 6/3 el tercer set, quedando el resultado final en un 3/6, 6/3 y 6/3 en favor de Dellien quien se coronó campeón de la Copa Kia.

The King of Santiago retains his throne 👑

🇧🇴 @hugo_dellien defeats Seyboth Wild 3-6, 6-3, 6-3 to claim his 9th Challenger title and the third in Santiago!#ATPChallenger | @KiaChallenger pic.twitter.com/q3waCdnqyf

