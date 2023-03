Reilly Opelka realiza “burlón” comentario por la victoria de Alejandro Tabilo sobre Cressy

El tenista nacional Alejandro Tabilo (187°) tuvo una excelente actuación el pasado viernes luego de que derrotara por doble 7/6 al estadounidense Maxime Cressy (37°) y se clasificara a la tercera ronda del Másters 1000 de Indian Wells.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del partido fue la definición del tie-break del segundo set, en el que luego de 28 puntos, Tabilo venció por 15-13 al norteamericano.

Fue tanto del dramatismo de la definición del partido que la misma ATP a través de las redes sociales compartió parte del tie-break de los tenistas. Fue allí que el tenista Reilly Opelka (112°) exnúmero 17 del mundo, comentó la victoria del chileno. “¿Sólo 28 puntos? @johnrisner” acompañado de caras graciosas.

El motivo por el cual el tenista realizó el comentario fue porque él junto a John Isner protagonizaron el tie-break más largo de la historia en el ATP 250 de Dallas el 2022, cuando Opelka venció luego de 46 puntos (24-22) a su compatriota John Isner.

El comentario del espigado tenista de 2,12 metros causó furor en Instagram y, de hecho, el aludido Isner le respondió con emoticones de risa.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo en Indian Wells será este domingo 12 de marzo a las 23:00 horas, cuando el chileno se enfrente en la tercera ronda del torneo californiano al australiano Jordan Thompson (87°).

5 Set Points Saved 😮

🇨🇱 Alejandro Tabilo powers past Cressy in two BRUTAL tiebreaks to reach R3 in #TennisParadise! pic.twitter.com/oMh9LA3q5S

— Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2023