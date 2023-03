Dominic Thiem no levanta cabeza y suma una nueva derrota en Indian Wells

El que no ha tenido un buen comienzo de año es el tenista austriaco Dominic Thiem (102º ATP), quien sumó una nueva derrota en la temporada tras caer en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells por 6/4, 4/6 y 7/6 ante Adrian Mannarino (68º).

El tenista dirigido por Nicolás Massú ha disputado 6 torneos en lo que va del año, de los que solamente ha conseguido una victoria, ante el eslovaco Alex Molcan (63º) en el ATP 250 de Buenos Aires.

Dominic Thiem llegó al torneo californiano tras jugar todos los campeonatos de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, donde solamente sumó 20 unidades a su puntuación en el ranking tras superar la primera ronda del torneo en la capital trasandina.

En el primer Masters 1000 de la temporada, el panorama no fue distinto para el austriaco. La ronda inicial lo cruzó con Adrian Mannarino, tenista que Thiem enfrentó en 2021 en el ATP 250 de Mallorca cuando se lesionó la muñeca derecha, la cual lo tuvo casi un año fuera de las canchas.

El enfrentamiento entre Thiem y Mannarino en el torneo que se juega en el desierto de California fue bastante disputado. De hecho, fue tan así que dos sets no bastaron para que los tenistas se sacaran diferencias, por lo que se fueron a un tercer y último set para definir el partido.

Durante el tercer parcial los jugadores disputaron el tie break definitivo en el que Mannarino venció al austriaco por un estrecho 7/5.

California Dreamin' ☀️@AdrianMannarino rallies from a set and 1-4 down to oust 2019. champ Thiem 4-6 6-4 7-6 to reach R2 of Indian Wells!#IndianWells pic.twitter.com/iffg4HRUz9

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2023