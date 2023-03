Djokovic no se rinde y estaría presionando a Joe Biden para jugar el Masters 1000 de Miami

El actual número 1 del mundo, Novak Djokovic, no lo está pasando nada bien en estos días por no poder ingresar a disputar torneos en Estados Unidos. El motivo, es porque las restricciones sanitarias de EE. UU. siguen vigentes y el serbio mantiene fuerte su postura de no vacunarse contra el Covid-19.

Recientemente el tenista fue excluido de participar en el Masters 1000 de Indian Wells, por lo que ahora estaría presionando nada más y nada menos que al presidente Joe Biden para poder jugar el Miami Open que se disputa a partir del próximo 19 de marzo.

La semana pasada Djokovic solicitó una exención especial para poder disputar los torneos estadounidenses. Sin embargo, la petición fue rechazada. Frente a ello, el tenista serbio en la búsqueda de revertir la situación estaría buscando medidas con el Gobierno estadounidense.

En un reportaje de New York Times, explicaron que el círculo cercano al serbio estaría presionando a la Casa Blanca. En primer lugar, mencionan que “el equipo de Nole ha estado contactando con personas que puedan tener relación directa con el presidente de los EE UU, Joe Biden. Entre ellas, Billie Jean King”.

Además, el escrito indica que el director ejecutivo de Tenis Chanel, Ken Solomon, aparte de apoyar públicamente la participación de Djokovic en el Miami Open, estaría hablando internamente por llamadas telefónicas a funcionarios del gobierno.

Por último, el reportaje explica que IMG, empresa de representación de Novak Djokovic y propietaria del torneo de Miami, se comunicó con los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, antes de que ellos escribieran una carta para solicitar el ingreso del tenista al país.

Vaccine Insanity

Let Novak Djokovic play tennis 🎾 in USA

Florida Senators Rick Scott and Marco Rubio, as well as Governor Ron DeSantis, are calling on the Biden administration to accept the science pic.twitter.com/RRlxaPWnQM

— 🦅 Eagle Wings 🦅 (@CRRJA5) March 9, 2023