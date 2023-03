Después de estar durante 7 meses alejado de las canchas por lesión, recién este miércoles el tenista francés Gael Monfils (210°) volvió a la actividad tenística en el Masters 1000 de Indian Wells.

En su estreno de la temporada cayó derrotado por 6/3 y 6/1 a manos de Jordan Thompson (87° ATP) en 64 minutos de partido.

Una vez finalizado el enfrentamiento de la primera ronda del torneo californiano, el tenista galo de 36 años prestó declaraciones a la prensa y dejó entrever que su futuro en el circuito no está asegurado.

¿El adiós de Monfils?

En unas declaraciones emitidas al diario L’Equipe, Gael Monfils, expresó que el fin de su carrera podría estar por llegar. “El objetivo es ir a los Juegos Olímpicos del año que viene, pero tengo miedo de algo: si me vuelvo a lesionar, se acabó. Ahí se cierra el telón. Sé que estoy en una etapa nueva, el hecho de ser padre lo cambia todo, me hizo pasar mucho más tiempo en casa, tener una vida normal… y la verdad es que la experiencia me gustó”, expresó.

Gael Monfils ha sufrido un calvario de lesiones en las últimas temporadas. De hecho, el pasado 2022 solamente disputó 8 torneos y su último partido fue el pasado mes de agosto en el Masters 1000 de Canadá, donde se tuvo que retirar del partido de tercera ronda ante Jack Draper (56°) tras sufrir la lesión que lo tuvo 7 meses fuera de las canchas.

El francés de 36 años ostenta 11 títulos en sus vitrinas. El último trofeo que ganó fue en el ATP 250 de Adelaida en 2022, cuando venció por doble 6/4 al ruso Karen Kachanov (15°) en la final del torneo australiano.