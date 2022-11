Nick Bollettieri desmiente su fallecimiento: “Soy un hombre afortunado”

Este domingo, el mundo del tenis vivía una jornada de luto luego que medios estadounidenses dieran a conocer el fallecimiento de uno de los entrenadores más trascendentales en la historia de la especialidad, Nick Bollettieri.

A los 91 años, el técnico ítalo estadounidense padece de una enfermedad que no fue revelada por sus familiares. “Papá está cerca de hacer la transición al siguiente lugar. Por favor, mantenlo en tus pensamientos para que tenga una partida pacífica y un viaje maravilloso. Te amamos, papi”, escribió Angelique, una de las hijas del formador en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, horas mas tarde, a través de su propia cuenta de Instagram, el propio Nick Bollettieri entregó un mensaje en torno a su eventual deceso.

“Puedo asegurarles que, contrario a lo que han oído. sigo vivo y pateando. No habrá algo que pueda mantenerme abajo por mucho tiempo. Tengo a mi familia conmigo y un montón de visitas, lo que me pone muy feliz (…) Como siempre digo, no es fácil pero vale la pena seguir. Soy un hombre afortunado“, apuntó.

A message from Nick. pic.twitter.com/RnMYwpz0po — IMG Academy Tennis (@IMGATennis) November 20, 2022

La influencia de Nick Bollettieri

Con la academia que montó en Florida, en 1978, forjó la carrera de los tenistas que han marcado a Estados Unidos en las últimas décadas, como Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles, las hermanas Serena y Venus Williams, entre otros.

Su influencia también llegó a jugadores y jugadoras de otros países, incluyendo a Chile, pues fue en su academia donde Marcelo Ríos, Nicolás Massú y Fernando González dieron sus primeros pasos en serio respecto a esta actividad.

También quienes hoy defienden al país en el circuito pasaron por aquel lugar, como Nicolás Jarry, Cristian Garin y Alejandro Tabilo. De hecho, este último estuvo becado ahí cuatro años.