Dominic Thiem avanza en Gijón y alcanza su segunda semifinal del año a nivel ATP

Dominic Thiem vive un segundo aire en una temporada donde ha vivido de todo para intentar su regreso a la élite del tenis y este viernes dio otro paso al avanzar a las semifinales del ATP 250 de Gijón.

En la cancha dura de la ciudad hispana, el pupilo de Nicolás Massú mostró un sólido rendimiento ante un jugador peligroso, como el argentino Francisco Cerúndolo, 29 del mundo. Aunque el austríaco es 165 del ranking ATP, mostró un sólido nivel para imponerse por 6/4 y 6/3 en 1 hora y 34 minutos de juego.

“Me he sentido genial en esta pista desde que jugué mi primer partido. Mucho control, un ambiente maravilloso, he disfrutado muchísimo desde el lunes. Es algo realmente importante para mí, porque sigo con mi objetivo de intentar escalar en el ranking ATP. Llegar a unas semifinales en un torneo así ayuda mucho”, explicó Dominic Thiem tras el partido.

Jumping for joy!@domithiem takes out Cerundolo 6-4 6-3 to reach his second semi-final of 2022 🫡#GijonOpen pic.twitter.com/iLGwzO0iCt

— Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2022