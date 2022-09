En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Fernanda Labraña, tenista chilena que se formó en el circuito universitario de Estados Unidos (NCAA) y durante octubre representará a Chile en los Juegos Odesur.

A comienzos de 2022, luego de finalizar sus estudios de kinesiología en la Universidad de Texas , la deportista nacional decidió dedicarse por completo a la actividad. “Ha sido un gran año, en el que me pude integrar cien por ciento al circuito profesional. Al principio me costó adaptarme a la rutina de torneos y entrenamiento, pero me he ido acostumbrando”, comentó.

Al finalizar la temporada pasada, Labraña ocupaba la posición 976 del ranking WTA y en la última actualización (26 de septiembre) se ubicó en el puesto 712. En tanto, la tenista de 23 años es la 74 del mundo a nivel ITF.

“Al principio, por mi ranking, tenía que jugar clasificaciones en la mayoría de los torneos. Como he ido subiendo, he podido saltarme algunas clasificaciones de los 15K y jugar directamente los cuadros principales. En 25K no estaba pasando las clasificaciones y ahora las pude pasar todas e incluso gané un par de primeras rondas“, expuso la jugadora.

En tanto, Labraña también compite activamente en el dobles, pese a que asegura que su foco principal está en el singles, donde ha conseguido tres títulos en torneos 15K durante el 2022, todos junto a la argentina Martina Capurro Taborda. Respecto a esta modalidad, la chilena comenta que Alexa Guarachi es un modelo a seguir.

“Alexa ha sido una referente porque ella fue a la universidad y luego saltó al profesionalismo. Yo intento seguir sus pasos. Ahora estoy enfocada en singles, pero en dobles me ha ido bastante bien. Siempre le doy importancia a esta modalidad”, afirmó.

En cuanto a la importancia de su formación en la NCAA para su carrera, Labraña reconoce que es un factor clave en su rendimiento. “El tenis universitario es muy competitivo. Le dan mucha importancia y hay muchos torneos. Yo estaba en una universidad muy buena y competíamos contra las mejores. Eso me ayudó mucho a subir mi nivel y me dio experiencia para enfrentarme al circuito profesional“, remarcó.

En busca de la gloria en los Odesur

En su primer año dedicada cien por ciento al tenis, Fernanda Labraña ha tenido la posibilidad de representar a Chile en la Billie Jean King Cup y los Juegos Bolivarianos de Valledupar, donde incluso se colgó el bronce.

Ahora, la tenista de 23 años será parte de la delegación femenina que estará en los Juegos Odesur de Asunción, acompañada por Daniela Seguel y Fernanda Astete.

“Es un orgullo representar a Chile, siempre ha sido lo más importante para mí. Este año se me están dando todas las oportunidades y ahora puedo jugar los Odesur. Se están cumpliendo todas las cosas que solé cuando era chica y todo en el primer año de carrera al cien por ciento“, manifestó.

En cuanto a su meta en la cita que se desarrollará entre el 1 y el 15 de octubre en Paraguay, Labraña no escondió su intención de colgarse una presea. “En estos megaeventos el objetivo principal es ganar una medalla para el país. En singles voy a luchar por eso y en dobles todavía no tenemos definida la situación. No sé si voy a estar en el dobles femenino o mixto”, explicó.

“Juegue quien juegue, creo que tenemos posibilidades de sacar medalla en cualquier prueba. Estamos muy preparados, tenemos experiencia y eso nos da un plus. Sabemos competir por Chile”

Por otro lado, la deportista se refirió a la Copa LP Chile, torneo que es parte de la gira sudamericana de la categoría WTA 125, el segundo nivel de las competencias de tenis femenino detrás del WTA Tour.

“Soy una aficionada del tenis y que haya un WTA en Chile es increíble. Con el hecho de verlo ya siento una emoción muy grande. Como jugadora creo que es una muy buena oportunidad para todas y espero participa”, comentó.

“Esto es solo el comienzo. De aquí en adelante se van a venir cosas mucho más grandes y el tenis femenino va a tirar para arriba”, aseguró Fernanda Labraña.

La Copa LP Chile se jugará en arcilla en las canchas de Hacienda Chicureo y el torneo se realizará entre el 7 el 13 de noviembre.