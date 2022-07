Pese a su gran rendimiento en Wimbledon -donde llegó a cuartos de final- Cristian Garin apareció este lunes en el lugar 56° del ranking ATP, 13 puestos menos que la semana pasada. Esto, debido a que la edición 2022 del grand slam británico no entregó puntos.

Pero el descenso en el escalafón mundial no parará para “Gago” pues no está inscrito en ningún torneo esta semana, por lo que no defenderá los 135 puntos obtenidos en Hamburgo 2020 y Bastad 2021 (aún en régimen el sistema de puntos bianual por la pandemia).

Así, desde la próxima semana Garin dejará de ser la raqueta número 1 de Chile para dar paso a Alejandro Tabilo, hoy 72° del mundo. El nacido en Canadá no jugará esta semana, pero no defiende tantos puntos como el ariqueño, por lo que lo superará por 2 puntos a partir del lunes 18 de julio.

¿En qué lugar quedarían?

Dependiendo de los resultados de los ATP 250 de Bastad y Newport (esta semana no hay representación chilena a nivel ATP ni Challenger), Tabilo y Garin quedarían bordeando el top 70 desde la próxima semana.

Tabilo -que está en su mejor ranking histórico- quedará con 742 puntos y Garin con 740.