Este viernes, Alejandro Tabilo consiguió el primer punto para Chile ante Eslovenia por Copa Davis, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú busca permanecer en el Grupo Mundial I.

En el arranque de la serie, el actual número 98 del ranking ATP enfrentó a Bor Artnak, tenista de tan solo 17 años. “Ale” se quedó con el primer parcial por 6-3, tras romper en una oportunidad el saque del esloveno, además de levantar dos puntos de quiebre en contra.

En la segunda manga, el nacido en Canadá partió quebrando rápidamente el servicio de su rival para empezar a consolidar su victoria. Cuando Artnak sacaba 5-3, el batallador esloveno salvó siete puntos de partidos, pero en la octava oportunidad el chileno logró quedarse con el compromiso.

Tras el triunfo, Alejandro Tabilo se mostró contento por el primer punto para el equipo nacional y destacó el nivel de su contrincante. “Es lindo poder ganar el primer partido para Chile. No era fácil, juega muy bien Artnak, es muy talentoso. No sé si empecé muy bien, pero después me fui soltando y pude mostrar el juego que he estado teniendo últimamente”, manifestó a la señal de TVN.

Además, el reciente semifinalista del Chile Open valoró el apoyo de los hinchas hinchas chilenos en el Club Unión de Viña del Mar. “Siempre muy agradecido del público, es algo muy importante para mí, especialmente en estos partidos difíciles. Feliz de que pudieran venir a apoyarnos, sobre todo porque hace tiempo no jugábamos una Davis en casa”, concluyó.