Cristian Garín tras caer en segunda ronda del ATP de Córdoba: “De los peores partidos de mi carrera”

Durante la jornada de este jueves, la primera raqueta nacional, Cristian Garín, sufrió una amarga eliminación en la segunda ronda del ATP 250 de Córdoba frente al argentino Sebastián Báez (77° ATP).

El chileno y actual 18° del mundo comenzó de buena manera el encuentro con un set 6-4 a su favor, sin embargo, en la segunda y tercera manga sucumbió ante el tenista local y cayó por doble 6-1, resultado con el cual se despidió rápidamente del torneo trasandino.

Luego de la derrota, “Gago” analizó el partido y realizó una fuerte autocrítica por lo mostrado en cancha. “Fue un partido bastante malo, de los peores partidos de mi carrera en cuanto a sensaciones”, aseguró.

“El rival tiene mucho mérito, pero de mi parte siento que no estuve a la altura. Tuve un primer set regular y después no me pude encontrar. Se notó la poca adaptación que tuve”, señaló el número uno de Chile.

Sobre este punto, explicó que “fue muy difícil adaptarme, tuve solo tres o cuatro días porque después de Australia tuve una intervención en el pie, un problema en el dedo y no podía caminar. Con la intervención me sentí mucho mejor, pero llegué muy al límite y no tuve la preparación necesaria”.

Pese a las dificultades que expresó, Cristian Garín complementó que “no es excusa, jugué muy mal y así es este deporte. Tengo que seguir entrenando día a día y confiar en que voy salir adelante y jugaré mejor”.