Novak Djokovic fue deportado oficialmente de Australia y no podrá disputar el primer Grand Slam de la temporada

El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, aseguraba con firmeza que el tenista serbio Novak Djokovic “estará en el próximo avión a casa” si no presentaba evidencias suficientes que respalden la exención médica que ha obtenido para poder entrar en el país, pese a que no se conocía oficialmente si tenía o no la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

Lo cierto es que el número uno del mundo llegó a suelo australiano durante esta jornada, pero las autoridades de aquel país le han dicho que se le ha denegado su visa y le han pedido que se vaya de vuelta a Serbia a más tardar este jueves.

La Fuerza Fronteriza australiana aseguró que “Nole” no había proporcionado pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada al país y que su visa había sido posteriormente cancelada.

A su vez, la ministra de Asuntos Interiores de Australia, Karen Andrews, recalcó que “continuarán asegurándose” de que todos aquellos que quieran entrar tendrán que cumplir con sus “estrictos requisitos fronterizos“. “Ningún individuo que compita en el Abierto de Australia recibirá un trato especial”.

Finalmente, el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, aseguró que Djokovic no recibió ningún “favor especial” al otorgarle una exención médica para jugar en el torneo, después de que el deportista no haya confirmado si se ha vacunado contra el coronavirus, uno de los requisitos de entrada en el país.

“No ha habido ningún favor especial. No se ha concedido ninguna oportunidad especial a Novak Djokovic. Como organización y como deporte, hemos hecho lo que todos los demás hacen y harían si quisieran venir a Australia y bajo ciertas condiciones”, aclaró Tiley.

Respuesta de los defensores de Djokovic

Los abogados de Djokovic están en proceso de impugnar la decisión, que fue oficializada hace pocos instantes por la nación oceánica.

Por su parte, el presidente de Serbia, Aleksander Vucic, dijo en su cuenta de Instagram que “toda Serbia” apoyaba a Djokovic. “Nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible“.

“De acuerdo con las normas del derecho público internacional, Serbia luchará por Novak Djokovic, por la justicia y la verdad. De lo contrario, Novak es fuerte, como todos lo conocemos”, agregó.

De esta forma, la participación de “Nole” en el primer Gran Slam de la temporada se ha vuelto un verdadero papelón.