Chile no pudo con España y cayó en el ATP Cup tras derrota de Tabilo y dura caída de Garin

Una durísima derrota sufrieron Cristian Garin y Alejandro Tabilo en el ATP Cup, donde cayeron ante España por el Grupo A de la competición que se disputa en Australia.

El primero en salir a la cancha fue Alejandro Tabilo (139 ranking ATP), quien batalló ante Pedro Carreño (20°) pero no pudo y perdió en dos sets por 6-4 y 7-6.

Posteriormente fue el turno de Garin (17°), quien se enfrentó a Roberto Bautista (19°) cayendo inapelablemente por 6-0 y 6-3, decretando la derrota del combinado nacional en el ATP Cup.

El próximo desafío de los tenistas nacionales será enfrentar a Serbia el próximo lunes 3 de enero, donde “Gago” se medirá con Dusan Lajovic y Alejandro Tabilo se medirá con Filip Krajinovic en el torneo que se disputa en Sidney.

Davidovich Fokina/Martinez sneak by Barrios Vara/Tabilo in the match tiebreak to put #TeamSpain a perfect 3-0 on the day#ATPCup pic.twitter.com/bnC8swN2D8

— ATPCup (@ATPCup) January 1, 2022