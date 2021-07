“Está bien no estar bien”: la reveladora entrevista de Naomi Osaka en revista Time

Este jueves, la reconocida revista Time sorprendió con una reveladora publicación: una entrevista a la tenista Naomi Osaka, tenista japonesa de 23 años que se alista para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“La vida es un viaje”. Con esa frase comienza la entrevista a la deportista que hace menos de un mes se retiró de Roland Garros y Wimbledon por un estado depresivo que decantó en una tremenda presión por parte de los medios de comunicación, el cual dijo no poder aguantar.

“Todo el mundo sufre problemas relacionados a la salud mental. La cantidad de mensajes que recibí de una muestra tan amplia de personas lo confirma”, declaró la tenista.

