Cristian Garin se mide con Mackenzie McDonald buscando meterse en la siguiente ronda de Roland Garros

Este miércoles, el tenista chileno Cristian Garin (23° ranking ATP) saltará a la cancha en busca de boletos para la tercera ronda de Roland Garros.

“Gago” chocará con el estadounidense Mackenzie McDonald (119°) en el tercer turno de la cancha 14, cerca de las 11:00 horas de nuestro país.

En caso de obtener una victoria, Cristian Garin enfrentará en la siguiente fase al ganador del duelo entre el estadounidense Marcos Girón y el argentino Guido Pella.

De esta forma, Garin nacional buscará repetir lo hecho en 2020 y lograr así alcanzar la tercera ronda de Roland Garros.

Cómo llega Garín a esta llave de Roland Garros

El tenista nacional venció en cuatro sets al argentino Juan Ignacio Londero en su debut del Grand Slam que se disputa en Francia.

“Hasta que no terminé el último punto, no me sentía de cumpleaños. Ahora que ya pasaron algunas horas, estoy muy contento por la victoria y por cumplir años, al ver los mensajes de la gente mandando buenos deseos”, señaló “Gago” tras su victoria.