Bautista Agut desesperó a Cristian Garín y lo eliminó del Masters 1000 de Roma

Aunque brindó batalla durante 2 horas en la arcilla italiana, Cristian Garín quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma luego de caer ante el décimo cabeza de serie del torneo, el español Roberto Bautista Agut, por parciales de 7/6 (5) y 6/3.

El partido se dio en la tónica previsible, con puntos largos entre los ataques de Garín y la defensa de Bautista Agut. En ese choque de estilos, el número 1 de Chile sacó ventaja con quiebre en el quinto juego, pero el hispano respondió con dos rompimientos seguidos a su favor.

De estar 3/5 abajo, “Gago” reaccionó con un quiebre en el noveno juego, llevando el partido al tie break tras salvar un punto de set en contra sirviendo con el marcador 5/6. En el desempate, el chileno llegó a estar 1-6 y remontó hasta el 5-6, pero el esfuerzo no bastó y el 11 del mundo ganó el parcial por 7/6 tras 1 hora y 20 minutos de juego.

Brutal way to lose an (80-min!!) set. Garín saved 5 SPs but couldn’t save the 6th. #IBI21 pic.twitter.com/J83ZhUHqWR

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 12, 2021