La emoción de Nico Jarry tras consagrarse campeón en Ecuador: “Ahora estaré más cerca de donde estuve alguna vez”

Un emocionado Nicolás Jarry habló tras el título que obtuvo en el Challenger de Salinas este lunes, instancia donde superó al colombiano Nicolás Mejía en la final por 7-6 (7) y 6-1.

En conversación con la organización del torneo, comenzó diciendo que “estoy muy muy contento. Han sido años muy duros, donde he tenido que trabajar harto (…) Tengo la suerte de tener una muy linda familia, mi mujer y con un equipo que me ha ayudado mucho. Es rico sentir que el trabajo trae sus frutos”.

En esa línea, el criollo añadió: “Hoy tuve que pelear bastante con mi cabeza y ganar de esta forma vale doble. Peleé mucho, gané puntos importantes y ahora estaré más cerca de donde estuve alguna vez“.

Consultado sobre si pensó no disputar la final considerando sus problemas estomacales en las semis, sostuvo: “Nunca pensé no jugar la final, pero la vi bien fea en algún momento. Por suerte me pude recuperar bien, me bajaron las malas sensaciones y logré hacer un muy buen partido”.

Finalmente, Jarry agradeció por la invitación que le dieron en el certamen ecuatoriano: “Muchas gracias a la organización por invitarme a este torneo, el cual me ayuda mucho. Estoy muy contento y ojalá puedan volver todos los tenistas latinoamericanos a estar lo más arriba posible”.

Con el título obtenido, “Nico” subirá cerca de 300 posiciones y se posicionará cerca del puesto 370° del Ranking ATP.