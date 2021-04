Cristián Garin tuvo un gran debut y sumó el primer triunfo de su carrera en Montecarlo

Cristián Garin arrancó con éxito su primera participación en el Masters 1000 de Montecarlo tras completar el duelo contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, 21 del ranking ATP, al que derrotó por 7/6 y 6/1.

En la reanudación del encuentro, suspendido por la lluvia de ayer en Mónaco, el número 1 de Chile mostró aplomo para poner pelotas en juego y aprovechar los apuros del canadiense por definir los puntos.

Así las cosas, y con muchos errores de Auger-Aliassime de por medio, “Gago” levantó 4 puntos de set en contra (2 estando 3/5 abajo y otros 2 en el 5/6) y llegó con ímpetu al tie break, que se llevó por 7-3 a su favor.

Ya con el marcador a su favor, el chileno soltó sus tiros y se fue más al ataque ante los permanentes fallos del rival, que sumó 45 errores no forzados en todo el duelo. Así, el tenista nacional concretó quiebres en el segundo y sexto game del segundo set para abrocharlo con un contundente 6/1.

Con esta victoria, Garin concretó su primer triunfo en el año fuera de Chile. Mañana, en hora por definir, se medirá por la segunda ronda del campeonato ante el australiano John Millman, 44 del escalafón planetario.

Ominously good 🔥@Garin_Cris inflicts defeat on Auger-Aliassime in the first match of his partnership with Toni Nadal, winning 7-6 6-1 in Monte Carlo #RolexMCMasters pic.twitter.com/lI9uuFyS9B

— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2021