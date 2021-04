Daniela Seguel tras meterse entre las mejores 200 tenistas del mundo: “Es un premio al esfuerzo que he hecho estos meses”

Daniela Seguel vive días dulces en Bogotá: no sólo superó la ronda de clasificaciones del torneo WTA 250 que se disputa en la capital de Colombia, sino que avanzó a octavos de final tras concretar su mejor victoria en los últimos 3 años ante la danesa Clara Tauson, 102 del mundo.

La “Pantera” valoró su despliegue en la arcilla cafetalera. “Era un partido complicado por el ranking y el momento que ella venía trayendo. Juega un tremendo tenis y tenéa que estar muy sólida en mi tenis y en mi cabeza. Y así lo demostré. Fueron 3 sets luchados”, señaló en diálogo con ADN Top Kia.

“Aunque ganó el primero, me mantuve firme de cabeza y seguir concentrada en lo que tenía que hacer. Sus primeros tiros eran muy potentes y tenía que aguantarla para, ya a la tercera o cuarta, abrir la cancha”, planteó Seguel.

El triunfo de la mejor raqueta nacional en el escalafón individual femenino le permitirá volver al top 200 del ranking WTA. “Estoy feliz por eso. Era algo que no se me había podido dar. Es un premio al esfuerzo que he hecho estos meses, donde no ha sido fácil. He tenido lesiones de por medio y me ha costado mantener una regularidad a lo largo de los años pero creo que me voy sintiendo cómoda, volviendo a mi mejor nivel. Eso me tiene muy contenta“, apuntó la tenista desde Colombia, donde tiene como mejor registro histórico los cuartos de final que logró en 2018.

Para igualar dicho logro, mañana deberá superar a la francesa Harmony Tan, 190 del escalafón planetario, en horario a confirmar. “La conozco, hemos jugado un par de veces. Ambas venimos de la qualy, tenemos tres partidos en el cuerpo cada una así que estamos bastante adaptadas a la altura. Va a ser un partido parejo, ella es muy sólida. Tengo que intentar hacer mi juego, ser ofensiva y llevar la iniciativa en los puntos. Seguro van a ser peloteos bastante largos“, cerró la chilena.