Andre Agassi reveló por qué dejó de entrenar a Novak Djokovic: “No lo estaba ayudando”

El ex número uno del mundo y que ostenta 60 títulos en su palmarés, Andre Agassi, se sinceró en conversación con el medio CNBC sobre por qué decidió dejar de trabajar con Novak Djokovic, después de estar un año juntos.

Al respecto, el extenista indicó que “dejé a Djokovic porque no le estaba ayudando. Las razones por las que empecé a entrenar con él era porque creía que sería bueno para el tenis si alguien podía sacar lo mejor de él y entonces, tras conocerle a él y a su familia, deseaba ayudarle”.

El esa línea, añadió: “Le dije: ‘Mi objetivo es ayudarte, pero si me estoy poniendo tu camino o estoy interfiriendo en tu trayectoria, es mejor que me aparte de ti. Pero no puedo aprobar las elecciones que estás haciendo’. Había un delicado equilibrio y con frecuencia nos encontrábamos con temas en los que estábamos de acuerdo y en los que no, y no había nada de malo en ello. No le juzgo por ello”.

Consultado sobre el big three, Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic, Agassi lanzó: “Tenemos al mejor en pistas de hierba, que es Roger, tenemos al mejor en arcilla, que es Rafa y tenemos al mejor de canchas duras, que es Novak“.