“Tan aburrido como el infierno”: Nick Kyrgios en picada contra Carlos Alcaraz, promesa del tenis español

El tenista australiano Nick Kyrgios, fiel a su estilo, ahora se lanzó contra la joven promesa española, Carlos Alcaraz -de 17 años- quien recibió una invitación para disputar el Masters 1000 de Miami

El oriundo de Camberra respondió un video en redes sociales donde se ve al hispano disputando un punto en su partido ante Emil Ruusuvuori, el cual terminó ganando este último en tres apretados sets.

“Jesús, si pasa eso sería tan aburrido como el infierno”, lanzó el polémico tenista, quien prefirió no competir este año en el certamen estadounidense.

Geezus, boring as hell if that’s the case

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 25, 2021