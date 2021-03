Benot Paire tras caer en el Chile Open: “Ganar o perder, me da lo mismo”

Sorpresivas declaraciones lanzó el tenista francés Benot Paire tras la derrota que cosechó en su estreno en el Chile Dove Man+Care Open ante el danés Holger Rune.

Por medio de su cuenta de Twitter, el polémico tenista indicó: “Primero, bravo a Holger, que lo aprecio mucho, y le deseo mucho éxito en su carrera”, indicó el francés en Instagram.

“Segundo, muchas gracias a mis cercanos que me enviaron mensajes de apoyo, que me hacen realmente bien”, añadió.

En esa línea, el número 29 del mundo agregó: “Tercero, voy a hablar del circuito ATP que se volvió triste, aburrido y ridículo. Lo sé, me van a decir, ‘no te das cuenta de la suerte que tienes, bla bla bla’, pero jugar en estadios vacíos sin ningún ambiente, no es por eso que juego al tenis”, agregó.

Finalmente, Paire sostuvo en la red social que “tener que quedarme en el hotel, o en el club de tenis, con prohibición de salir bajo amenaza de exclusión y multa… ¿Dónde está el placer de viajar? – Para mí jugar al tenis se transformó en un oficio sin sabor. Me falta tiempo para adaptarme a este pseudo-circuito ATP, pero voy a hacer los esfuerzos para volver a encontrar el gusto de jugar al tenis. Después de mucho pensarlo, voy a ir a jugar Acapulco y Miami. Mi objetivo será encontrar la sonrisa en la cancha, y que me encanta pegarle a la pelota. Ganar o perder, me da lo mismo“, finalizó.